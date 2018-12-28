Продающие письма начал практиковать 30 лет назад

* Ведение групп Telegram, Twitter, Вконтакте и Facebook АЦБК для обеспечения сбытовой деятельности (школьные тетради, писчая бумага, бумага для гофрирования)

* Ведение групп Telegram, Twitter, Вконтакте и Facebook групп и сайта новодвинцы.рф, группы новодвинск.info для обеспечения участия в социальных проектах

Достижения и результаты работы:

* Обеспечил реализацию и развитие процесса корпоративной социальной ответственности, реализовано более 100 социально значимых проектов “40-летию Новодвинска 40 добрых дел”, ＃четыреД социальное измерение - проекты получили второе место на конкурсе "Лидеры корпоративной благотворительности-Северо-Запад", организованный Форумом Доноров совместно с сетью PwC и деловой газетой "Ведомости" и конкурс "Лидеры корпоративной благотворительности" и XIII конкурса "Серебряные нити";

* Разработал и успешно реализовал проект управления изменениями и улучшениями, путем организации конкурса среди работников компании, благодаря этому реализовано более 30 проектов с экономическим эффектом более 60 млн. руб. ;

Разработка и продвижение сайтов (групп в соцсетях): сайт администрации Ненецкого автономного округа, сайт ОГВ Ненецкого автономного округа, газета "Выбор НАО", газета "Нярьяна Вындер", сайт инвестиционных предложений Ненецкого автономного округа, info83.

Организация конкурса журналистов НАО "Золотое перо"

* Организация и проведение мероприятий международного и регионального значений;

* Обеспечение взаимодействия первых лиц региона со СМИ;

* Подготовка программы пребывания и координация приема иностранных делегаций;

* Организация взаимодействия с региональными и федеральными СМИ;

* Продвижение и улучшение бренда НАО;

* Организация процесса приема и рассмотрения заявлений на проведение общественных мероприятий;

* Взаимодействие с общественными и религиозными организациями，проведение ежегодного Форума социальных проектов и конкурса социальных идей;

* Разработка стратегии информационного развития региона.

Достижения и результаты работы:

* Реализован проект разработки бренда НАО, что позволило дополнительно привлечь инвестиций на 5 млрд. рублей;

* Организовано ежегодное проведение конкурса журналистских работ «Золотое перо НАО» (конкурс реализуется уже в течение 8 лет).

* Проведение маркетинговых, социологических исследований для коммерческих и муниципальных заказчиков.

* Создание и поддержка сайта www.markedata.ru, контекстная реклама в Яндекс-директ, Google-аналитика