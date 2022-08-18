дизайнер
дизайнер:
*дизайн-проект общественных пространств,
*дизайн-проект бутика, магазина, торговой точки,
*дизайн проектирование входной группы, витрины,
*оформление интерьера, витрины, входной зоны,
*постеры, тематическое и сезонное оформление отделов, витрин,
*карточки для маркетплейсов,
*презентация товаров,
*презентация проекта,
*3D интерьеры,
*инфографика,
*3D анимация.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотипы, брендинг, айдентика18 просмотров
- Постеры, баннер, мудборд1 просмотр
- Презентация1 просмотр
- Карточка товаров на маркетплейсах1 просмотр
- Презентация1 просмотр
- Островной отдел, дизайн-проект острова в ТРК3 просмотра
- Дизайн-проект4 просмотра
- Дизайн-проект интерьера18 просмотров