дизайнер дизайнер: *дизайн-проект общественных пространств, *дизайн-проект бутика, магазина, торговой точки, *дизайн проектирование входной группы, витрины, *оформление интерьера, витрины, входной зоны, *постеры, тематическое и сезонное оформление отделов, витрин, *карточки для маркетплейсов, *презентация товаров, *презентация проекта, *3D интерьеры, *инфографика, *3D анимация.

Я против войны в Украине !