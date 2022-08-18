some4

Анастасия some4

 
42 годаРоссия/Пермь
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
дизайнер

дизайнер:

*дизайн-проект общественных пространств,

*дизайн-проект бутика, магазина, торговой точки, 

*дизайн проектирование входной группы, витрины, 

*оформление интерьера, витрины, входной зоны,

*постеры, тематическое и сезонное оформление отделов, витрин,

*карточки для маркетплейсов,

*презентация товаров,

*презентация проекта,

*3D интерьеры,

*инфографика,

*3D анимация.