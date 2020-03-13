someinwhite

Дарья Тонконоженко someinwhite

 
32 годаРоссия/Белгород
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Иллюстрации и арт, афиши, постеры, печатная полиграфия

Открыта к сотрудничеству и интересным проектам.

Высшее художественное образование

3 года опыта работы графическим дизайнером

Делаю:

  • иллюстрации и арт (традиционные техники и растровая графика)
  • афиши, постеры, листовки, буклеты и другую печатную продукцию
  • ретушь и обработка фото