Дарья Тонконоженко someinwhitesomeinwhite
32 годаРоссия/Белгород
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Иллюстрации и арт, афиши, постеры, печатная полиграфия
Открыта к сотрудничеству и интересным проектам.
Высшее художественное образование
3 года опыта работы графическим дизайнером
Делаю:
- иллюстрации и арт (традиционные техники и растровая графика)
- афиши, постеры, листовки, буклеты и другую печатную продукцию
- ретушь и обработка фото
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Портфолио
- Портрет мальчика57 просмотров
- Серия иллюстраций "птицы"54 просмотра
- Афиша к спектаклю "Кабала святош"83 просмотра
- Афиша к спектаклю "Скамейка"63 просмотра
- Птицы41 просмотр
- Все мыши любят сыр. иллюстрация и афиша72 просмотра
- Плакаты для конкурса "PROтеатр"53 просмотра
- Портретные иллюстрации53 просмотра
- Пионы52 просмотра