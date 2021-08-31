somelink99

Веб-разработчик

Обо мнеПортфолио:

https://potolkinatyazhnye.by/

Очень люблю поработать с кодом, отлично знаю html, CSS. PHP, вышеуказанный сайт на простом движке с выборкой по базе данных написанный кодом, в целом весь сайт я придумал и написал сам, дизайн и функционал. Так же с применением JS скриптов.

Не плохо понимаю работу CMS, на wordpress пустую тему одел и поработал с ней на локальном сервере. Чувствую в себе интерес к работе, готов работать на обучении бесплатно, ну и конечно не против устроится и укрепится в команде веб-разработки для постоянной работы.

Личные качества: ответственный, целеустремленный.