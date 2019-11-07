someonefree

2D - 3D Художник

Занимаюсь как проектной деятельностью, так и исполнительной .У меня есть множество работ реализованных по требованиям заказчика.

Участвую в конкурсах, конференциях, выставляюсь иногда со своими работами.

Был опыт работы с тендерами, серьезными людьми на прямую.

Есть успешные контракты по выполнению работ.

Могу предложить себя в качестве художника исполнителя

Могу выполнять эскизную часть, проектную, визуализацию.

Визуализацию по средствам 2д графики (растр) 3д -визуализация (рендер)

Моделлинг, анимация.

Если дело касается предметной визуализации , могу предложить создание моделей и их визуализации не только видео или рендер, а и рендер в реалтайме.

Low poly - Hi-poly моделирование , создание разверток

Создание сложных материалов

(могу создавать модели, которые в браузере можно крутить на 360 градусов)

Кроме этого сейчас веду научную деятельность связанную с технологией прототипирования.

Знаю что такое 3д печать (у самого есть принтер)

кратко опишу каждый проект, в котором я принимал участие.

- Работа на контрактной основе Посольство Венесуэлы

Создание персонажа по книжным иллюстрациям в 3д.

Создание изделия из металла , 3д и 2д подача эскизов.

- Работа на бренд "Гуржи"

Создавал сервиз фарфоровый по тз заказчика

- Создание Арт обьекта

арт обьект, выставлялся в арт галерее "гранд песчаная" в рамках экспозиции

В дополнение был создан визуальный ряд

- участие в международной конференции "ЮНЕСКО"

На тему прототипирование и керамика

- и множество различный работ по тз

Визуализация, видео, моделинг