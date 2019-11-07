someonefree

Занимаюсь как проектной деятельностью, так и исполнительной .У меня есть множество работ реализованных по требованиям заказчика.
Участвую в конкурсах, конференциях, выставляюсь иногда со своими работами.
Был опыт работы с тендерами, серьезными людьми на прямую.
Есть успешные контракты по выполнению работ.
Могу предложить себя в качестве художника исполнителя
Могу выполнять эскизную часть, проектную, визуализацию.
Визуализацию по средствам 2д графики (растр) 3д -визуализация (рендер)
Моделлинг, анимация.
Если дело касается предметной визуализации , могу предложить создание моделей и их визуализации не только видео или рендер, а и рендер в реалтайме.
Low poly - Hi-poly моделирование , создание разверток
Создание сложных материалов
(могу создавать модели, которые в браузере можно крутить на 360 градусов)
Кроме этого сейчас веду научную деятельность связанную с технологией прототипирования.
Знаю что такое 3д печать (у самого есть принтер)
кратко опишу каждый проект, в котором я принимал участие.
- Работа на контрактной основе Посольство Венесуэлы
Создание персонажа по книжным иллюстрациям в 3д.
Создание изделия из металла , 3д и 2д подача эскизов.
- Работа на бренд "Гуржи"
Создавал сервиз фарфоровый по тз заказчика
- Создание Арт обьекта
арт обьект, выставлялся в арт галерее "гранд песчаная" в рамках экспозиции
В дополнение был создан визуальный ряд
- участие в международной конференции "ЮНЕСКО"
На тему прототипирование и керамика
- и множество различный работ по тз
Визуализация, видео, моделинг