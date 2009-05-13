Предлогаю услуги по созданию качественного дизайна в разумные сроки.

Проф. навыки:

* Владение PC, MAC.

* Опытный пользователь: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesing, CorelDraw, QuarkXPress, Macromedia Flash

* Опыт работы более 5 лет в рекламе

* Рисую от руки

Предлогаю услуги по созданию качественного дизайна в разумные сроки. Доброжелательное отношение к заказчику. Персональный подход с учетом технологических особенностей. Разработка макета от эскиза до производства (полиграфия, широкоформатка, web. наружка)