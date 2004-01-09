Привіт!👋
Мене звати Іван, і я займаюсь професійним відеомонтажем,
який точно сподобається вашій аудиторії.
Створюю відео експертам для онлайн навчання, блогу, реклами,
а також контент для соц. мереж таких як Instagram, TikTok, Youtube.
Додати субтитри, анімацію, корекцію кольору, або зробити
динамічне відео з купою ефектів? Тоді ви звернулись точно за адресою!👌
Ось моє портфоліо (трішки пізніше буде посилання).
Я кайфую від відеомонтажу і завжди працюю з чудовим настроєм,
тому гарантую, що кожна робота буде виконана якісно, з натхненням,
та найголовніше - у вказані терміни.
Працюю з програмами Adobe Premiere Pro та After Effects😎