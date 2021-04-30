somnoyzdorovo

Дизайнер Web - сайтов с нуля на платформе Тильда. Фрилансер

Здравствуйте! Моё имя Наталья. Фрилансер. Ответственна, коммуникабельна, любознательна. Постоянно совершенствую свои навыки и открываю новые горизонты для себя. Имею медицинское образование. Занимаюсь разработкой одностраничный сайтов лендингов. Имею сертификат государственного образца от академии PROFREEWORK по созданию сайтов с нуля на Тильде. Гарантирую индивидуальный подход к каждому заказчику.

1. Сделаю, именно для Вас, уникальный сайт лендинг ,от шапки до подвала (с учётом Ваших пожеланий).

2. Адаптивность сайта ( под все экраны).

3. Интуитивно понятный интерфейс сайта и простота использования в дальнейшем .

4. Настройка форм обратной связи и кликабельность кнопок.

5. Подберу картинки и цветовое оформление под тематику сайта .

От вас потребуется :

1. Описание и тематика вашего бизнеса.

2. Макет. Пример того как должен выглядеть сайт , который Вам нравится( можно нарисовать на бумаге )

3. Максимально подробное техническое задание.

4. Регистрация на сайте Тильда. Доступ к Вашему аккаунту на Тильда, логин и пароль (тариф оплачивается самим заказчиком отдельно). При необходимости могу зарегистрировать Вас на платформе Тильда , с бесплатным пробным периодом 2 недели.

5. Логотип ( если есть), изображения, фото, текстовые материалы , которые Вы желаете видеть на своём сайте. При желании, помогу всё это подобрать.

6. Домен. Регистрируется и оплачивается самим заказчиком. ( например на сайте Reg.ru стоимость 150 -200 р.)

Вид : Лендинг

CMS: Tilda

Язык разработки: PHP