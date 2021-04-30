somnoyzdorovo

Здравствуйте! Моё имя Наталья. Фрилансер. Ответственна, коммуникабельна, любознательна. Постоянно совершенствую свои навыки и открываю новые горизонты для себя. Имею медицинское образование. Занимаюсь разработкой одностраничный сайтов лендингов. Имею сертификат государственного образца от академии PROFREEWORK по созданию сайтов с нуля на Тильде. Гарантирую индивидуальный подход к каждому заказчику.
1. Сделаю, именно для Вас, уникальный сайт лендинг ,от шапки до подвала (с учётом Ваших пожеланий).
2. Адаптивность сайта ( под все экраны).
3. Интуитивно понятный интерфейс сайта и простота использования в дальнейшем .
4. Настройка форм обратной связи и кликабельность кнопок.
5. Подберу картинки и цветовое оформление под тематику сайта .
От вас потребуется :
1. Описание и тематика вашего бизнеса.
2. Макет. Пример того как должен выглядеть сайт , который Вам нравится( можно нарисовать на бумаге )
3. Максимально подробное техническое задание.
4. Регистрация на сайте Тильда. Доступ к Вашему аккаунту на Тильда, логин и пароль (тариф оплачивается самим заказчиком отдельно). При необходимости могу зарегистрировать Вас на платформе Тильда , с бесплатным пробным периодом 2 недели.
5. Логотип ( если есть), изображения, фото, текстовые материалы , которые Вы желаете видеть на своём сайте. При желании, помогу всё это подобрать.
6. Домен. Регистрируется и оплачивается самим заказчиком. ( например на сайте Reg.ru стоимость 150 -200 р.)
Вид : Лендинг
CMS: Tilda
Язык разработки: PHP