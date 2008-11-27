sonata-soft

Основная сфера деятельности компании - разработка программного обеспечения и баз данных на заказ. Наша команда укомплектована высококвалифицированными специалистами: руководителями проектов, аналитиками, разработчиками, бета-тестерами, имеющими богатый опыт проектирования, разработки, внедрения и сопровождения любых программных средств, начиная от профессиональной программы для игры в шашки, заканчивая программным комплексом управления автоматизированной системой контроля взрывоопасности шахтной атмосферы.

Заказывая разработку индивидуального программного обеспечения, Вы:

- избавите себя от необходимости подстраивать свой бизнес под приобретенный готовый продукт либо от существенных расходов по организации собственного отдела по разработке ПО;

- получаете исключительные имущественные права на созданный программный продукт. Вы получаете право вносить любые изменения в программу, продавать ее;

- получаете полную техническую документацию на разработанную систему (программу, утилиту)

- получаете гарантию работоспособности разработанного продукта ПОСЛЕ приемки работ.