Как со мной связаться:
- Viber/WhatsApp/Telegram: +79069167715
(задание отправляйте в письменной форме);
- внутренний чат Weblancer;
- по почте: [email protected];
- Skype (по необходимости)
Вы можете обратиться ко мне если:Вам нужно разработать либо переделать логотип, фирменный стиль, баннер, визитки, листовки.
Также я занимаюсь иллюстрацией:
уникальные открытки, иллюстрации для ваших рассказов, сказок, стикеры и.т.д.
Могу помочь придумать и разработать уникальные подарки близким.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:1. Вы предоставляете полное задание, в письменном виде.
2. Оговариваем стоимость работы и сроков выполнения.
3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа.
Обратите внимание: оплату комиссии за перевод денежных средств осуществляет Заказчик.
Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.
4. В течении утвержденного срока, я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
5. Вносим корректировки - если возникнет в этом необходимость.
6. Согласование работы.
7. Оплата остатка суммы за работу.
8. Отправка исходников. Исходники высылаю только после полной оплаты заказа.
9. Обмен отзывами.
Оплата:- Сбербанк
- Яндекс деньгиОбратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.