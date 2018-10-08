sonata3

Анастасия sonata3

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайн любой сложности, для вашего бизнеса и просто для души*(логотипы ,фирменный стиль, упаковка,полиграфия, иллюстрации и другое)

Как со мной связаться: 

- Viber/WhatsApp/Telegram: +79069167715

(задание отправляйте в письменной форме); 

- внутренний чат Weblancer; 

- по почте: [email protected];

- Skype (по необходимости)

Вы можете обратиться ко мне если:

Вам нужно разработать либо переделать логотип, фирменный стиль, баннер, визитки, листовки.

Также я занимаюсь иллюстрацией:

уникальные открытки, иллюстрации для ваших рассказов, сказок, стикеры и.т.д.

Могу помочь придумать и разработать уникальные подарки близким.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: 

1. Вы предоставляете полное задание, в письменном виде.  

2. Оговариваем стоимость работы и сроков выполнения.

3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа.

Обратите внимание: оплату комиссии за перевод денежных средств осуществляет Заказчик.

Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.  

4. В течении утвержденного срока, я предоставляю превью сделанной работы на согласование.  

5. Вносим корректировки - если возникнет в этом необходимость.   

6. Согласование работы. 

7. Оплата остатка суммы за работу.  

8. Отправка исходников. Исходники высылаю только после полной оплаты заказа.

9. Обмен отзывами. 

Оплата:

- Сбербанк

- Яндекс деньги

 Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.
Логотипы и Знаки
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