Дизайн любой сложности, для вашего бизнеса и просто для души*(логотипы ,фирменный стиль, упаковка,полиграфия, иллюстрации и другое)

Как со мной связаться:

- Viber/WhatsApp/Telegram: +79069167715

(задание отправляйте в письменной форме);

- внутренний чат Weblancer;

- по почте: [email protected];

- Skype (по необходимости)

Вы можете обратиться ко мне если:

Вам нужно разработать либо переделать логотип, фирменный стиль, баннер, визитки, листовки.

Также я занимаюсь иллюстрацией:

уникальные открытки, иллюстрации для ваших рассказов, сказок, стикеры и.т.д.

Могу помочь придумать и разработать уникальные подарки близким.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание, в письменном виде.

2. Оговариваем стоимость работы и сроков выполнения.

3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа.

Обратите внимание: оплату комиссии за перевод денежных средств осуществляет Заказчик.

Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.

4. В течении утвержденного срока, я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

5. Вносим корректировки - если возникнет в этом необходимость.

6. Согласование работы.

7. Оплата остатка суммы за работу.

8. Отправка исходников. Исходники высылаю только после полной оплаты заказа.

9. Обмен отзывами.

Оплата:

- Яндекс деньги

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.