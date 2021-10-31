ui/ux дизайнер

Я UI/UX дизайнер с широким исследовательским опытом в социологической сфере, но моя натура визуала нашла отклик в диджитал дизайне. Я хорошо понимаю психологию поведения людей, их "боли" и то, как с этим работать, чтобы помочь бизнесу развиваться. За последний год я спроектировала несколько интерфейсов как для новых, так и для существующих сервисов в мобильной и десктопных версиях с учетом ограничений и гайдлайнов. Я - визуал, поэтому хочу совмещать свои идеи в диджитал формате и видеть результат своей работы. Мне нравится, что аналитика и анализ идут рука об руку с творчеством, где я нахожу для себя отклик.

Мое полное резюме в pdf - https://drive.google.com/file/d/1GD0Cai3PIudDrj18bEwCsKoz7dzX89Yg/view?usp=shari