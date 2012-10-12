sone4ko_iro4ka

Резюме

П.І.Б. Соболь Ірина Василівна

Дата народження: 31.08.1987 р.

Адреса: м. Рівне, вул. Р.Шухевича 20/4

Сімейний стан: одружена

Діти: одна

Контактний телефон: моб.0673640761

E-mail: [email protected]

Ціль: Знайти перспективну, стабільну роботу, яка б відповідала моїм знанням, вмінням та навичкам, забезпечуючи їх вдосконалення. Покращення матеріального стану. Кар’єрний ріст.

Освіта:

2004-2006 р.р. Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж

Спеціальність : Товарознавець – комерсант в митній справі

2006-2009 р.р. Львівська комерційна академія

Спеціальність: Товарознавець – комерсант, товарознавець торгівельних і виробничих підприємств, комерційних агентів, дистриб'юторів, дилерів.

Кооперативне гуртово – роздрібне об’єднання обл. спожив спілок

Спеціалізація: роздрібна та гуртова торгівля

Посада: оператор ЕОМ

Обов’язки:

- Приймання товару за якість та кількість

- Ведення звітності

- Повне документальне оформлення ( виписка рахунків, видаткових та податкових накладних, видача сертифікатів відповідності та паспортів якості, складання актів)

- Приймання участі в складі інвентаризаційної комісії

- Контроль складських запасів

Кооперативне гуртово – роздрібне об’єднання обл. спожив спілок

Спеціалізація: роздрібна та гуртова торгівля

Посада: менеджер по маркетам

Обов’язки:

- Ведення звітності

- Повне документальне оформлення ( виписка рахунків, видаткових та податкових накладних, видача сертифікатів відповідності та паспортів якості, складання актів)

- Приймання участі в складі інвентаризаційної комісії

- Контроль складських запасів та запасів маркетів

- Контроль роботи маркетів

- Пошук постачальників, розширення асортименту

- Підписання довгострокових контрактів, та контроль їх виконання

- Проведення акцій

ПАТ «АЕС Рівнеобленерго»

Спеціалізація: енергетична компанія

Посада: фахівець із закупівель

Обов’язки:

- Пошук та відбір постачальників/підрядників /виконавців для товарів/робіт/послуг

- Розробка стратегії відбору постачальників по групах своєї сфери відповідальності

- Здійснення оцінки роботи постачальників/підрядників/виконавців

- Проведення дослідження (моніторинг) внутрішнього та зовнішнього ринку, та аналіз основних факторів, що впливають на ціну товару/ робіт/ послуг

- Прогноз цін на матеріали/роботи/послуги

- Розробка основних умови договорів поставки/ робіт підряду /надання послуг

- Здійснення укладання договорів з постачальниками/підрядникам/виконавцями

- Відстеження процесу виконання укладених договорів та дотримання зобов‘язань постачальниками /підрядниками /виконавцями. Забезпечення своєчасності оформлення первинної документації

- Підготовка щотижневих, місячних та квартальних звітів за результатами своєї роботи

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ПАТ «АЕС Рівнеобленерго»

Спеціалізація: енергетична компанія

Посада: фахівець із обробки замовлень групи планування матеріально-технічного забезпечення

Обов’язки:

- Аналіз потреби в матеріально – технічному забезпечені та створення відповідних замовлень на закупівлю

- Регулярне виконання операцій, що необхідні для здійснення процесу закупівлі за своїм напрямком відповідальності з метою забезпечення наявності матеріалів у встановлені виробничі терміни.

- Виконання розрахунків страхових запасів та даних основних запасів матеріалів, що використовуються в роботі автоматизованої системи управління (МТЗ). Визначення оптимальні методики розрахунків.

- Виконання аналізу основних записів матеріалів та приймання участі в адмініструванні бази даних матеріалів в межах своєї компетенції.

- Аналіз матеріалів, що входять у мою групу відповідальності (групу закупівель). В разі якщо матеріали не закуповуються, та/або не використовуються більше 1 року, ініціюю блокування матеріалу в системі автоматичного управління Товариства та подальше видалення його із переліку матеріалів, що закуповуються Товариством.

- Контроль повноти виконання замовлень на матеріали.

- Організація своєчасності та повноти інформації, що подається до відповідальних структурних підрозділів для виконання ними функцій з перепланування замовлень та постачання ТМЦ на склад для забезпечення повноти виконання матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів підприємства.

- Приймання участі у проведенні планових та позапланових інвентаризацій ТМЦ. Забезпечення документального оформлення інвентаризаційних документів та ведення інвентаризаційної звітності.

- Забезпечення своєчасності, повноти та точністі виконання завдань, покладених на групу з планування МТЗ.

- Повідомлення керівника департаменту про всі виявлені недоліки в діяльності департаменту КЗтаЛ та вносення пропозиції щодо їх усунення.

- Відстеження процесу виконання укладених договорів та дотримання зобов‘язань постачальниками /підрядниками /виконавцями.

- Забезпечення своєчасності оформлення первинної документації

- Контроль виконання автоматизованих процесів управління МТЗ (MRP)

- Підготовка щотижневих, місячних та квартальних звітів за результатами своєї роботи

- Щоденне проведення моніторингу надходжень (завдань, повідомлень, резолюцій, рішень, розпоряджень тощо) від керівництва або працівників інших структурних підрозділів, з якими взаємодіємо, в програмі Outlook, OPTiMA-WorkFlow та SAP. Забезпечення якісного, вчасного та ефективного виконання таких повідомлень.

Додаткові відомості

- Володіння ПК ( Microsoft Office, Open Office, 1C Підприємство, SAP, Парус, Internet, Power Point, Adobe Photoshop, AutoCAD)

- Державне свідоцтво оператора комп’ютерного набору.

- Свідоцтво художника оформлювача та дизайну

- Комунікабельність, чесність, порядність, енергійність, відповідальність, наполегливість, пунктуальність, активна життєва позиція, вміння швидко навчатись.