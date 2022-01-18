Меня зовут Татьяна.
Я начинающий Таргетолог и Видеомонтажер.
Создам для Вас рекламу и настрою её Продвижение!
Обучаюсь в школе Skillbox "Професстия Таргетолог". Завершила первый курс "Таргетолог с нуля".
Навыки:
- Знание инструментов веб-аналитики (Google Analytics, Яндекс директ, Метрика)
- Настраиваю рекламу в ВКонтакте, myTarget
- Контекстная реклама
- Ремаркетинг/ретаргетинг
- Настройка таргетинга
- Создание креативов
В том числе окончила курсы видеомонтажа в онлайн школе Алексея Радонец.
Навыки:
- Работа в программе Vegas Pro
- Работа в программе After Effects
Создам видео:
- личные (слайдшоу, презентация с использованием Ваших фото, видео);
- для Вашего бизнеса (промо, логотип, трейлер, заставка).
Примеры работ Вы сможете увидеть в моем профиле.
Подберем стиль Вашего видео, музыку. Музыка лицензионная. Напишу тексты. Согласуем все на каждом этапе.
Сроки работ зависят от сложности. В среднем 5-7 дней.
К работе отношусь ответственно.
От Вас потребуется четкое описание ожидаемого результата!
Материалы, необходимые для работы.
- Свадебный фотоальбом44 просмотра
- Арбузный фестиваль43 просмотра
- Семейный альбом47 просмотров
- Чудо десерт51 просмотр