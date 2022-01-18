Таргетолог и видеомонтажер

Меня зовут Татьяна.

Я начинающий Таргетолог и Видеомонтажер.

Создам для Вас рекламу и настрою её Продвижение!

Обучаюсь в школе Skillbox "Професстия Таргетолог". Завершила первый курс "Таргетолог с нуля".

Навыки:

- Знание инструментов веб-аналитики (Google Analytics, Яндекс директ, Метрика)

- Настраиваю рекламу в ВКонтакте, myTarget

- Контекстная реклама

- Ремаркетинг/ретаргетинг

- Настройка таргетинга

- Создание креативов

В том числе окончила курсы видеомонтажа в онлайн школе Алексея Радонец.

Навыки:

- Работа в программе Vegas Pro

- Работа в программе After Effects

Создам видео:

- личные (слайдшоу, презентация с использованием Ваших фото, видео);

- для Вашего бизнеса (промо, логотип, трейлер, заставка).

Примеры работ Вы сможете увидеть в моем профиле.

Подберем стиль Вашего видео, музыку. Музыка лицензионная. Напишу тексты. Согласуем все на каждом этапе.

Сроки работ зависят от сложности. В среднем 5-7 дней.

К работе отношусь ответственно.

От Вас потребуется четкое описание ожидаемого результата!

Материалы, необходимые для работы.