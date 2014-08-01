переводы/копирайтинг

1. Высшее образование с сокращенным сроком обучения, Агробизнес колледж, юрист-экономист.

2. Высшее образование: ПГУ им. Т.Г. Шевченко, кафедра иностранных языков, специальность "Иностранный язык с дополнительной специальностью "Иностранный язык"" - анг. яз.

3. Высшее образование (дополнительное к основному): ПГУ им. Т.Г. Шевченко, кафедра иностранных языков, специальность "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации".

4. Музыкальное образование.

5. Опыт руководящей работы - заместитель директора по учебно-воспитательной работе в образовательном учреждении (5 лет).

6. Опыт преподавания английского языка (обучающиеся разного возраста) - 8 лет.

7. Опыт переводческой деятельности (3 года) - рус/анг, анг/рус.

7. Дополнительно: владею молдавским языком, опыт переводов молд/рус, рус/молд имется.