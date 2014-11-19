Дизайнер

Добрый день!

Меня зовут Виктор. Я дизайнер. Занимаюсь в основном полиграфическим дизайном - визитки,плакаты, буклеты, афиши, флаера и т.д.( CorelDRAW и Photoshop). Несложный веб дизайн - простые сайты, иконки, landing page, логотипы.

Меня всегда можно найти в скайпе - так удобнее договариваться, показывать варианты и быстро вносить необходимые правки.

Стараюсь делать всё в оговоренные сроки и даже быстрее.

Оплата заказчиков из Беларуси оговаривается отдельно - как удобнее заказчику. Для других стран--плата WebMoney