soni_jofa

Александр Вайчик soni_jofa

 
42 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Логотипы, визитки, рекламная продукция, плакаты и другое.

Опыт работы в сфере рекламы и СМИ - 4 года.

Работа с печатной продукцией, разработка и подготовка рекламных модулей для печати, наружной рекламы.

Разработка фирменного стиля, буклетов, каталогов, календарей, открыток, плакатов.

Буду рад сотрудничеству.

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Отзывы заказчиков
wzorcam
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создать логотип сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
grrrl
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Отрисовать логотип из растра в вектор
Александр выполнил заказанную работу качественно и быстро. С пониманием отнёсся к моим небольшим прихотям :) Рекомендую как ответственного и грамотного исполнителя. Скоро его работа будет украшать футболки многих фанатов Californication 8)
Спасибо Александру за работу. Все быстро, точно и просто в работе. Удачи!
Ответный отзыв
vehsko
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Разработка дизайна логотипа
Александр выполнил для нас логотип. Сделал оперативно и качественно. Прекрасный вкус! Рекомендую.
Спасибо за работу Марине Ивановне. Все четко и конкретно по заданию и правкам.
Ответный отзыв
temon
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
15 лет назад
Логотип завода по производству мебели
Отличный исполнитель! Прекрасно рисует логотипы! Работает очень оперативно.
Спасибо за сотрудничество. Все четко, оперативно и ясно в требованиях, корректировке работы и оплате!
Ответный отзыв
internetlux
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)
$150
10 баллов
15 лет назад
Разработка логотипа
Работу сделал качественно и срок. Быстро внес доработки. Работой доволен.
Владимир Михайлович конкретно и точно указал моменты, подлежащие доработке. Спасибо за работу.
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