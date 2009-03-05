Логотипы, визитки, рекламная продукция, плакаты и другое.
Опыт работы в сфере рекламы и СМИ - 4 года.
Работа с печатной продукцией, разработка и подготовка рекламных модулей для печати, наружной рекламы.
Разработка фирменного стиля, буклетов, каталогов, календарей, открыток, плакатов.
Буду рад сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
15 лет назад
Александр выполнил заказанную работу качественно и быстро. С пониманием отнёсся к моим небольшим прихотям :) Рекомендую как ответственного и грамотного исполнителя. Скоро его работа будет украшать футболки многих фанатов Californication 8)
Ответный отзыв
Спасибо Александру за работу. Все быстро, точно и просто в работе. Удачи!
$50
10 баллов
15 лет назад
Александр выполнил для нас логотип. Сделал оперативно и качественно. Прекрасный вкус! Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за работу Марине Ивановне. Все четко и конкретно по заданию и правкам.
$80
10 баллов
15 лет назад
Отличный исполнитель! Прекрасно рисует логотипы! Работает очень оперативно.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Все четко, оперативно и ясно в требованиях, корректировке работы и оплате!
$150
10 баллов
15 лет назад
Работу сделал качественно и срок. Быстро внес доработки. Работой доволен.
Ответный отзыв
Владимир Михайлович конкретно и точно указал моменты, подлежащие доработке. Спасибо за работу.