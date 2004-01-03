sonianvslv

Соня Новосёлова sonianvslv

 
20 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
🔥УСЛУГИ ОПЫТНОГО ФОТОГРАФА🔥

Я являюсь посредником Марины, она фотограф из Москвы, а так же обрабатывает фото для Инстаграмма.УСЛУГИ* Индивидуальная съёмка:   * 1-1,5 часа работы    * Помощь в подборе образа и локации   * 15 кадров в обработке   * Готовые фото через 3-5 дней   * Все исходники   * Цена: 2000 р* Экспресс съёмка:   * 40 минут работы   * 15 кадров в обработке    * Готовые фото через 3-4 дней   * Все исходники    * Цена: 1700 р* Пакет для Инстаграмма:   * Проработка визуальной концепции Инстаграмма и составление макета ленты   * Подбор локаций, образов и стиля   * 2-3 часа работы   * Воплощение 4-5 образов   * Подготовка 35 кадров   * Готовые фото через 3-5 дней   * Цена: 3000 р* Аренда фотостудии обговаривается отдельно!* Визуализация 15-18 постов для Инстаграмма:   * Готовые фото через 1-2 дня   * Цена: 800 р* Обработка фото для Инстаграмма:   * 10 фото 600 р   * 15 фото 800 р   * 20 и более фото обговаривается отдельно    * Срок обработки 10 фото 1 час

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