🔥УСЛУГИ ОПЫТНОГО ФОТОГРАФА🔥

Я являюсь посредником Марины, она фотограф из Москвы, а так же обрабатывает фото для Инстаграмма.УСЛУГИ* Индивидуальная съёмка: * 1-1,5 часа работы * Помощь в подборе образа и локации * 15 кадров в обработке * Готовые фото через 3-5 дней * Все исходники * Цена: 2000 р* Экспресс съёмка: * 40 минут работы * 15 кадров в обработке * Готовые фото через 3-4 дней * Все исходники * Цена: 1700 р* Пакет для Инстаграмма: * Проработка визуальной концепции Инстаграмма и составление макета ленты * Подбор локаций, образов и стиля * 2-3 часа работы * Воплощение 4-5 образов * Подготовка 35 кадров * Готовые фото через 3-5 дней * Цена: 3000 р* Аренда фотостудии обговаривается отдельно!* Визуализация 15-18 постов для Инстаграмма: * Готовые фото через 1-2 дня * Цена: 800 р* Обработка фото для Инстаграмма: * 10 фото 600 р * 15 фото 800 р * 20 и более фото обговаривается отдельно * Срок обработки 10 фото 1 час