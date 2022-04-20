sonki

Мария sonki

 
51 год
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Полноценный технический и SEO аудит коммерческого сайта. SEO оптимизация, продвижение в Google и Яндекс.

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Меня зовут Мария Санхоцкая.

В интернет сфере уже 2 года.

Имею высшее художественное образование.

Доп. образование: UX/UI дизайн, SEO продвижение.

Предлагаю полноценный технический и SEO аудит коммерческого сайта от 5000 руб. Срок исполнения до 3 дней.

Цель аудита:

Выявление ошибок, допущенных при разработке функционала и структуры сайта

Поиск точек роста вашего бизнеса в онлайн

Итог аудита:

Подробное руководство по исправлению ошибок на вашем сайте в виде отчета в форматах PDF и Word.

В аудит входит:

  • Анализ коммерческих факторов сайта.
  • Проверка метатегов Title, H1, Description.
  • Проверка структуры.
  • Проверка юзабилити (удобства) сайта.
  • Проверка технических ошибок, мешающих продвижению сайта.
Продвижение сайтов в Google и Яндекс от 15 000 рублей.

Этапы оптимизации и продвижения сайта:

  • Определение целей
  • Технический и SEO аудит сайта
  • Основные технические настройки
  • Сбор семантического ядра
  • Разработка улучшенной структуры сайта
  • Разделение запросов по страницам
  • Уникализация контента
  • Закупка вечных ссылок
Для каждого проекта индивидуальный план работ.

Использую белые методы продвижения (основной упор на внутреннюю оптимизацию).

Ежемесячные подробные отчеты.

Всегда на связи.

Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.

+7 911 927-26-96 WhatsApp, Telegram

[email protected]