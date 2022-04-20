Полноценный технический и SEO аудит коммерческого сайта. SEO оптимизация, продвижение в Google и Яндекс.

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Меня зовут Мария Санхоцкая.

В интернет сфере уже 2 года.

Имею высшее художественное образование.

Доп. образование: UX/UI дизайн, SEO продвижение.

Предлагаю полноценный технический и SEO аудит коммерческого сайта от 5000 руб. Срок исполнения до 3 дней.

Цель аудита:

Выявление ошибок, допущенных при разработке функционала и структуры сайта

Поиск точек роста вашего бизнеса в онлайн

Итог аудита:

Подробное руководство по исправлению ошибок на вашем сайте в виде отчета в форматах PDF и Word.

В аудит входит:

Анализ коммерческих факторов сайта.

Проверка метатегов Title, H1, Description.

Проверка структуры.

Проверка юзабилити (удобства) сайта.

Проверка технических ошибок, мешающих продвижению сайта.

Этапы оптимизации и продвижения сайта:

Определение целей

Технический и SEO аудит сайта

Основные технические настройки

Сбор семантического ядра

Разработка улучшенной структуры сайта

Разделение запросов по страницам

Уникализация контента

Закупка вечных ссылок

Для каждого проекта индивидуальный план работ.

Использую белые методы продвижения (основной упор на внутреннюю оптимизацию).

Ежемесячные подробные отчеты.

Всегда на связи.

Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.

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