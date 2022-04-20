Здравствуйте, уважаемые заказчики! Меня зовут Мария Санхоцкая.
В интернет сфере уже 2 года.
Имею высшее художественное образование.
Доп. образование: UX/UI дизайн, SEO продвижение.
Предлагаю полноценный технический и SEO аудит коммерческого сайта от 5000 руб. Срок исполнения до 3 дней.
Цель аудита:
Выявление ошибок, допущенных при разработке функционала и структуры сайта
Поиск точек роста вашего бизнеса в онлайн
Итог аудита:
Подробное руководство по исправлению ошибок на вашем сайте в виде отчета в форматах PDF и Word.
В аудит входит:
- Анализ коммерческих факторов сайта.
- Проверка метатегов Title, H1, Description.
- Проверка структуры.
- Проверка юзабилити (удобства) сайта.
- Проверка технических ошибок, мешающих продвижению сайта.
Этапы оптимизации и продвижения сайта:
- Определение целей
- Технический и SEO аудит сайта
- Основные технические настройки
- Сбор семантического ядра
- Разработка улучшенной структуры сайта
- Разделение запросов по страницам
- Уникализация контента
- Закупка вечных ссылок
Использую белые методы продвижения (основной упор на внутреннюю оптимизацию).
Ежемесячные подробные отчеты.
Всегда на связи.
Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.
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