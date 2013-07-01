Необходим аудит сайта, рекомендации по исправлению ошибок, составлению семантического ядра и продвижению в поисковиках (только по 1 региону). Жду предложений с ценами и сроками.
ОБРАЗОВАНИЕ
Государственный университет Технологии и Дизайна
Естественнонаучный факультет, специализация "дизайнер" 1995 – 2000 г.
СПБ Академия печати, курсы повышения квалификации дизайнеров-полиграфистов 2001г.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
Профессиональное владение графическими программами: Corel Draw, Adobe PhotoShop, Illustrator, INDESIGN, QuarkXPress, Free Hand, Flash, dreamweaver, PS-файлы, вывод пленок, цифровая фотография, умение рисовать руками и мышью.
Домашняя графическая станция и все необходимое оборудование, постоянная доступность по телефону и в сети.
ОПЫТ РАБОТЫ
2006 - по настоящее время - фрилайнс
Сотрудничество с компаниями "АРСОНРУС", "ROSAN", автосалон "TОYOTA", салоны красоты "Логика Красоты", "WOMAN", турфирмы: "СолТУР", тур-Агент007, торговые компании "Пандора", "SFILATA", "Excite Fashion", "Golden Dog", "АРТЕЛЬ", "СиБ-Инвест", ТК "Шкиперский Молл", "СИАЛ-телеком", "ABS-Group", "Унисто-Петросталь", "Питер Софт"
2004 - 2006 - Представительство Немецкой компании OSKO-Hmbh - дизайнер-рекламист
Сфера деятельности компании: оптово-розничная торговля высокотехнологичным оборудованием
Должностные обязанности: Разработка рекламы полиграфической продукции, фирменный стиль, организация выставок, брендинг компаний Stiebel-Eltron и Oase.
2003 - 2004 - Производственная компания "Норд-Сервис" - дизайнер
Сфера деятельности компании: производство и торговля офисной мебелью
2002-2003 - рекламное агентство полного цикла "КРУЗ" - дизайнер
Должностные обязанности: Разработка дизайна рекламы, фирменный стиль, наружная реклама
2000 - 2002 - издательство "Атлант" - дизайнер-верстальщик
Должностные обязанности: Дизайн и верстка изданий "СтройБизнесМаркет", "АвтоБизнесМаркет", "ОптовикБизнесМаркет"
- $50Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад