sonolga

Ольга sonolga

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
дизайн рекламы и полиграфии

ОБРАЗОВАНИЕ

Государственный университет Технологии и Дизайна

Естественнонаучный факультет, специализация "дизайнер" 1995 – 2000 г.

СПБ Академия печати, курсы повышения квалификации дизайнеров-полиграфистов 2001г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Профессиональное владение графическими программами: Corel Draw, Adobe PhotoShop, Illustrator, INDESIGN, QuarkXPress, Free Hand, Flash, dreamweaver, PS-файлы, вывод пленок, цифровая фотография, умение рисовать руками и мышью.

Домашняя графическая станция и все необходимое оборудование, постоянная доступность по телефону и в сети.

ОПЫТ РАБОТЫ

2006 - по настоящее время - фрилайнс

Сотрудничество с компаниями "АРСОНРУС", "ROSAN", автосалон "TОYOTA", салоны красоты "Логика Красоты", "WOMAN", турфирмы: "СолТУР", тур-Агент007, торговые компании "Пандора", "SFILATA", "Excite Fashion", "Golden Dog", "АРТЕЛЬ", "СиБ-Инвест", ТК "Шкиперский Молл", "СИАЛ-телеком", "ABS-Group", "Унисто-Петросталь", "Питер Софт"

2004 - 2006 - Представительство Немецкой компании OSKO-Hmbh - дизайнер-рекламист

Сфера деятельности компании: оптово-розничная торговля высокотехнологичным оборудованием

Должностные обязанности: Разработка рекламы полиграфической продукции, фирменный стиль, организация выставок, брендинг компаний Stiebel-Eltron и Oase.

2003 - 2004 - Производственная компания "Норд-Сервис" - дизайнер

Сфера деятельности компании: производство и торговля офисной мебелью

2002-2003 - рекламное агентство полного цикла "КРУЗ" - дизайнер

Должностные обязанности: Разработка дизайна рекламы, фирменный стиль, наружная реклама

2000 - 2002 - издательство "Атлант" - дизайнер-верстальщик

Должностные обязанности: Дизайн и верстка изданий "СтройБизнесМаркет", "АвтоБизнесМаркет", "ОптовикБизнесМаркет"

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

fxxer
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Аудит сайта и рекомендации по продвижению
Адекватный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата. Ольга приятна в общении. Советую.
Быстро, понятно, доступно. Будем работать и дальше.
Ответный отзыв