HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL
Программирование:
WEB: (html+css, php, mysql, javasript+ajax+jquery, Flash)
Delphi,
C# (Visual Studio, SharpDevelop)
Дизайн:
Полиграфия: Corel, Photoshop, Quark, InDesign
3D-моделирование (объекты и ролики со звуком): 3D Studio MAX, Cinema 4D, Blender, Maya
Чертежи: AutoCAD
Презентации: Macromedia Flash, Director (Power Point),
Тестирование сайтов
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#1141
Системы управления (CMS)
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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Наполнение сайтов
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Веб-программирование
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HTML-верстка
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