sontrava

Владимир Левчук sontrava

 
48 летУкраина/Одесса
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL

Программирование:

WEB: (html+css, php, mysql, javasript+ajax+jquery, Flash)

Delphi,

C# (Visual Studio, SharpDevelop)

Дизайн:

Полиграфия: Corel, Photoshop, Quark, InDesign

3D-моделирование (объекты и ролики со звуком): 3D Studio MAX, Cinema 4D, Blender, Maya

Чертежи: AutoCAD

Презентации: Macromedia Flash, Director (Power Point),

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphijQueryAjax
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#1141
Системы управления (CMS)
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от 2 дней
#1570
Интернет-магазины
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#1585
Сайты «под ключ»
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от $50
от 2 дней
#2694
Наполнение сайтов
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от $10
от 2 дней
#3005
Веб-программирование
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#4169
HTML-верстка
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от 2 дней
#5390
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