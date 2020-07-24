Буду рада, если вы ознакомитесь с портфолио и моей страничкой на « Behance» по запросу! https://www.behance.net/sonyasart

Студентка IV курса СПБГУПТД по специальности «Графика». Не имею опыта работы, так как учусь на очном, но всегда готова обучаться и нарабатывать опыт. Основная цель - найти подработку в виде оформления фирменного стиля заведения (бланки, афиши, визитки, мерч и пр.), дизайна-концепта оформления помещений, создания мерча исполнителя/органзации/и проч.; создания логотипа или иллюстрирования какого-либо произведения.