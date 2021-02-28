Дизайн помогает пользователю получить конечный результат: купить, заказать, зарегистрироваться и т. д. Поэтому я за то, чтобы этот путь был удобным и быстрым, чтобы у клиента осталось хорошее впечатление после взаимодействия с сайтом и в целом от компании. Ведь сайт- это лицо компании.
Поэтому создаю структурированные сайты, с понятной навигацией и приятным дизайном.
Услуги:
- дизайн сайтов (любых)
- сайт под ключ (лендинги, сайт для компании, небольшие интернет- магазины)
1. Анализирую отрасль, смотрю сайты вашей тематики, смотрю структуру и наполнение
2. Обсуждаем ваши идеи и пожелания по сайту, есть ли контент для сайта (фото, текст)
3. Создаю схему сайта, какие страницы будут.
4. Делаю прототип
5. Дизайн сайта
6. Перенос дизайна на Тильду (если нужно).
Каждый этап показываю вам, чтобы вы были в курсе всего, что происходит. Поэтому надеюсь на быструю обратную связь.
Сроки и цена проекта зависит от кол-во страниц, сложности сайта и т. д. Поэтому обсуждается в ходе работы. Диапазон цен указан в услугах.
Я работаю по предоплате 50%. Первая часть после обсуждения проекта (пункт 2), вторая в конце работы. Если проект большой можно разделить оплату на 3 этапа.
Пишите, буду рада сделать сайт для вашего бизнеса!
Контакты:
Тел: +79853832519 (telegram, WhatsApp)
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