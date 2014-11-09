sonyam96

София Мордерер sonyam96

 
28 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Журналист/копирайтер/рерайтер/репетитор/менеджер по продажам и просто "умница, красавица, спортсменка, комсомолка" :D

В данный момент не учусь, закончила среднюю специализированную школу с уклоном на иностранные языки. 

Опыт работы имеется в таких специальностях, как: 

1.Репетитор 

Занималась с детьми младшего и среднего школьного возраста, а также студентами первого и второго курсов английским языком, историей Украины, биологией, русским языком и пр. 

2.Копирайтер, лит. редактор и журналист. 

-Год работала в журнале "Новые люди" внештатным журналистом. 

-Три года работаю на разных биржах статей, пишу рерайты и копирайты на совершенно разные темы. 

-Есть опыт написания курсовых работах по гуманитарным предметам. 

-Есть опыт написания научных работ по лингвистике (английской и русской), истории, биологии, психологии. 

-Имеются публикации в русских и украинских печатных и интернет-издательствах (газета "День", журнал "Дорога вместе", "Янголятко", "На Тимофеевской). 

3.Переводчик (художественный перевод) 

Перевожу эссе, рассказы, повести и пр. с русского языка на английский и назад :D 

4.Менеджер по продажам 

Опыт работы – год. В страховых компаниях, бизнес-школах, туристическом бизнесе. 

5.Организатор массовых мероприятий 

-организация квартирников, концертов, вечеринок, благотворительных вечером, литературных и поэтических фестивалей, музыкальных концертов; 

-полгода была координатором волонтерского пункта в больнице; 

-лидер креативной группы по внедрению инновационных проектов и технологий в крупной компании. 

Достижения и навыки: 

- Многократный призер олимпиад по английскому языку на региональном уровне. 

- 2 стажировки заграницей в Шотландии и Англии от посольства Великобритании (есть сертификаты) 

- Уровень владения английским языком – upper-intermediate 

- Публикации в газетах и журналах 

- Исследования в сфере психологических защитных механизмов подростков 13-17 лет 

- Навык своевременного пробуждения по утрам :D 

Личные качества: 

Умение найти правильный подход к человеку, коммуникабельность, пунктуальность, ответственность, энтузиазм, лидерские черты характера.