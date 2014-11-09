Журналист/копирайтер/рерайтер/репетитор/менеджер по продажам и просто "умница, красавица, спортсменка, комсомолка" :D

В данный момент не учусь, закончила среднюю специализированную школу с уклоном на иностранные языки.

Опыт работы имеется в таких специальностях, как:

1.Репетитор

Занималась с детьми младшего и среднего школьного возраста, а также студентами первого и второго курсов английским языком, историей Украины, биологией, русским языком и пр.

2.Копирайтер, лит. редактор и журналист.

-Год работала в журнале "Новые люди" внештатным журналистом.

-Три года работаю на разных биржах статей, пишу рерайты и копирайты на совершенно разные темы.

-Есть опыт написания курсовых работах по гуманитарным предметам.

-Есть опыт написания научных работ по лингвистике (английской и русской), истории, биологии, психологии.

-Имеются публикации в русских и украинских печатных и интернет-издательствах (газета "День", журнал "Дорога вместе", "Янголятко", "На Тимофеевской).

3.Переводчик (художественный перевод)

Перевожу эссе, рассказы, повести и пр. с русского языка на английский и назад :D

4.Менеджер по продажам

Опыт работы – год. В страховых компаниях, бизнес-школах, туристическом бизнесе.

5.Организатор массовых мероприятий

-организация квартирников, концертов, вечеринок, благотворительных вечером, литературных и поэтических фестивалей, музыкальных концертов;

-полгода была координатором волонтерского пункта в больнице;

-лидер креативной группы по внедрению инновационных проектов и технологий в крупной компании.

Достижения и навыки:

- Многократный призер олимпиад по английскому языку на региональном уровне.

- 2 стажировки заграницей в Шотландии и Англии от посольства Великобритании (есть сертификаты)

- Уровень владения английским языком – upper-intermediate

- Публикации в газетах и журналах

- Исследования в сфере психологических защитных механизмов подростков 13-17 лет

- Навык своевременного пробуждения по утрам :D

Личные качества:

Умение найти правильный подход к человеку, коммуникабельность, пунктуальность, ответственность, энтузиазм, лидерские черты характера.