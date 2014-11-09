В данный момент не учусь, закончила среднюю специализированную школу с уклоном на иностранные языки.
Опыт работы имеется в таких специальностях, как:
1.Репетитор
Занималась с детьми младшего и среднего школьного возраста, а также студентами первого и второго курсов английским языком, историей Украины, биологией, русским языком и пр.
2.Копирайтер, лит. редактор и журналист.
-Год работала в журнале "Новые люди" внештатным журналистом.
-Три года работаю на разных биржах статей, пишу рерайты и копирайты на совершенно разные темы.
-Есть опыт написания курсовых работах по гуманитарным предметам.
-Есть опыт написания научных работ по лингвистике (английской и русской), истории, биологии, психологии.
-Имеются публикации в русских и украинских печатных и интернет-издательствах (газета "День", журнал "Дорога вместе", "Янголятко", "На Тимофеевской).
3.Переводчик (художественный перевод)
Перевожу эссе, рассказы, повести и пр. с русского языка на английский и назад :D
4.Менеджер по продажам
Опыт работы – год. В страховых компаниях, бизнес-школах, туристическом бизнесе.
5.Организатор массовых мероприятий
-организация квартирников, концертов, вечеринок, благотворительных вечером, литературных и поэтических фестивалей, музыкальных концертов;
-полгода была координатором волонтерского пункта в больнице;
-лидер креативной группы по внедрению инновационных проектов и технологий в крупной компании.
Достижения и навыки:
- Многократный призер олимпиад по английскому языку на региональном уровне.
- 2 стажировки заграницей в Шотландии и Англии от посольства Великобритании (есть сертификаты)
- Уровень владения английским языком – upper-intermediate
- Публикации в газетах и журналах
- Исследования в сфере психологических защитных механизмов подростков 13-17 лет
- Навык своевременного пробуждения по утрам :D
Личные качества:
Умение найти правильный подход к человеку, коммуникабельность, пунктуальность, ответственность, энтузиазм, лидерские черты характера.