Графический дизайн

﻿Я работаю в графическом дизайне более 5 лет, имею профильное образование по рекламе.

Моя специализация – это фирменные стили, дизайн разнообразных рекламных материалов от макета в инстаграм до многостраничного буклета. Также с недавнего времени занимаюсь сайтами на тильде – выполняю работу начиная прототипом заканчивая подключением домена.

Сделаю дизайн не просто красивым, а работающим.

Готова обсудить ваш проект и оперативно выполнить работу.

Мое портфолио можно посомотреть здесь http://ssokolova.tilda.ws/