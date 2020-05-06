Графический дизайн
Я работаю в графическом дизайне более 5 лет, имею профильное образование по рекламе.
Моя специализация – это фирменные стили, дизайн разнообразных рекламных материалов от макета в инстаграм до многостраничного буклета. Также с недавнего времени занимаюсь сайтами на тильде – выполняю работу начиная прототипом заканчивая подключением домена.
Сделаю дизайн не просто красивым, а работающим.
Готова обсудить ваш проект и оперативно выполнить работу.
Мое портфолио можно посомотреть здесь http://ssokolova.tilda.ws/
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Портфолио
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