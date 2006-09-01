soo

Александрович Вячеслав soo

 
NaN летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка интернет-магазина на Webassyist

    1. При основной валюте магазина USD цена на товаров на витрине и странице товара должна отображаться в UAH и в USD (шрифтом на пару размеров меньше) 2. Вне зависимости от основной валюты магазина заказ должен пересчитываться ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер

    Требуется контент-менеджер для качественного добавления описания и изображения товаров, для сайта интернет-магазина (на Shop-Script ) торгующего электроникой. Работа удаленная или в офисе в Киеве (желательно), оплата сдельная. Требования: Знание своей работы, ответственность, внимательность и пунктуальность.

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • WEB-мастер проекта Интернет-Магазин

    Основные обязанности: · Управление интернет-магазином, · Увеличение посещаемости сайта; · Наполнение магазина, · Регистрация в поисковых системах, продвижение сайта · Техническая поддержка Требования: · Знание интернет-технологий, web-дизайна, · Продаж через интернет; · HTML PHP MySQL Smarty · Увеличение рейтинга магазина в интернет. Условия ...

    PHPMySQLHTML
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
rasiell
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Флэш-баннер
Все отлично!
Сделал всё отлично и очень быстро. Правильно сразу понял концепцию задания, так что подправлять не чего не пришлось. Я доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
rasiell
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Прорисовать логотип в векторе
Задача поставлена четко, никаких изменений в процессе работы, оплата по договору без каких-либо задержек. Приятно работать
Очень быстро сделал и качественно.
Ответный отзыв
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
$300
10 баллов
17 лет назад
Интернет магазин
Отличный заказчик и нормальный человек, выполняет все договоренности безукоризнено. Голову не морочит и знает чего хочет.
Всё отлично! Работа сделана в договоренные сроки, все пожелания были учтены. Сотрудничеством доволен!!
Ответный отзыв