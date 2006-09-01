1. При основной валюте магазина USD цена на товаров на витрине и странице товара должна отображаться в UAH и в USD (шрифтом на пару размеров меньше) 2. Вне зависимости от основной валюты магазина заказ должен пересчитываться ...
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужно в кореле прорисовать логотип в векторе.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $10
Требуется разработать банер 190x190.Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется контент-менеджер для качественного добавления описания и изображения товаров, для сайта интернет-магазина (на Shop-Script ) торгующего электроникой. Работа удаленная или в офисе в Киеве (желательно), оплата сдельная. Требования: Знание своей работы, ответственность, внимательность и пунктуальность.Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт17 лет назад
Основные обязанности: · Управление интернет-магазином, · Увеличение посещаемости сайта; · Наполнение магазина, · Регистрация в поисковых системах, продвижение сайта · Техническая поддержка Требования: · Знание интернет-технологий, web-дизайна, · Продаж через интернет; · HTML PHP MySQL Smarty · Увеличение рейтинга магазина в интернет. Условия ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт17 лет назад
Сделать магазин на основе Shop-ScriptСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад