Копирайтер/редактор/корректор/автор статей

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Опыт работы:

2017 - наст. время – автор литературного блога платформы Jevents;

2016 - наст. время – корректор журнала «Каданс», автор статей;

2016 – продавец-кассир в «Булочных Ф.Вольчека»;

2012 – промоутер в коммуникационном агентстве «Майер».

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Навыки:

- Свободно владею ПК, MS Office (режим рецензирования), Google Docs;

- Имею опыт работы с текстом;

- Способна вносить правки в грамматическую структуру текста с сохранением его основной мысли.

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