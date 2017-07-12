София Татаринова sophia_tatarinovsophia_tatarinov
28 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтер/редактор/корректор/автор статей
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Опыт работы:
2017 - наст. время – автор литературного блога платформы Jevents;
2016 - наст. время – корректор журнала «Каданс», автор статей;
2016 – продавец-кассир в «Булочных Ф.Вольчека»;
2012 – промоутер в коммуникационном агентстве «Майер».
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Навыки:
- Свободно владею ПК, MS Office (режим рецензирования), Google Docs;
- Имею опыт работы с текстом;
- Способна вносить правки в грамматическую структуру текста с сохранением его основной мысли.
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