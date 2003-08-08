sophia_zasyadvov

Софія sophia_zasyadvov

 
20 летШвейцария/Цюрих
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Я студентка 2 курсу спеціальності Філологія (англійська, німецька (переклад включно).

  • У 2020 році успішно склала ЗНО з української мови на 194 бали, упродовж навчання у школі брала участь в олімпіадах з української мови та літератури, посідала призові місця.
  • Маю досвід написання наукових текстів у МАН, а також завдяки університетській діяльності.
  • У 2021 році я займалася репетиторством з української мови з одинадцятикласницею, готувала її до іспиту ЗНО. У 2022 році викладала англійську хлопчику 8-ми років.