sophiakozlova01

Трафиколог | Клиенты для бизнеса

Сегодня население планеты достигло 7,8 млрд. человек, и каждый второй зарегистрирован в социальных сетях!

Только представьте, сколько людей просто не знают о существовании и преимуществах Вашего бизнеса, а ведь они могли бы стать клиентами, партнёрами, инвесторами…Как же выйти из этого замкнутого круга поиска идеального варианта рекламы?!

Продвижение Ваших продуктов/услуг в Фейсбук/Инстаграм решит проблему поиска клиентов навсегда!

- Гарантирую результат

- Настрою рекламу на Ваших потенциальных покупателей

- Сделаю ретагретинг платёжеспособных клиентов

- Работаю в команде с маркетологами с опытом работы 6 лет

- Предоставляю ежедневную аналитику

Давайте развивать Ваш бизнес вместе!