sophiakozlova01

София Козлова sophiakozlova01sophiakozlova01
23 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Трафиколог | Клиенты для бизнеса
Сегодня население планеты достигло 7,8 млрд. человек, и каждый второй зарегистрирован в социальных сетях!
Только представьте, сколько людей просто не знают о существовании и преимуществах Вашего бизнеса, а ведь они могли бы стать клиентами, партнёрами, инвесторами…Как же выйти из этого замкнутого круга поиска идеального варианта рекламы?!
Продвижение Ваших продуктов/услуг в Фейсбук/Инстаграм решит проблему поиска клиентов навсегда!
- Гарантирую результат
- Настрою рекламу на Ваших потенциальных покупателей
- Сделаю ретагретинг платёжеспособных клиентов
- Работаю в команде с маркетологами с опытом работы 6 лет
- Предоставляю ежедневную аналитику
Давайте развивать Ваш бизнес вместе!