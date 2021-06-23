sophie_orlova

София Орлова sophie_orlovasophie_orlova
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Обладаю средним специальным медицинским образованием, получаю высшее медицинское образование. Владею английским языком.
Владение компьютером:
Печать, сканирование, копирование документов, Интернет, Электронная почта, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point.
Энергичность, инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость, стремление развиваться.
Действие аккаунта приостановлено!