sophie_orlova

София Орлова sophie_orlova

 
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Обладаю средним специальным медицинским образованием, получаю высшее медицинское образование.  Владею английским языком. 

Владение компьютером:

Печать, сканирование, копирование документов, Интернет, Электронная почта, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point.

Энергичность, инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость, стремление развиваться.