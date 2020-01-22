Меня зовут Cофия. Хотела бы предложить свою кандидатуру какудаленного специалиста.
Более 4-х лет работала контент-менеджером на различных сайтах фриланса.
Последние пол года работаю smm специалистом.
Навыки контент-менеджера:
1)Создание контент-планов для соц сетей;
2) Составлением ТЗ для авторов;
3) Отбор авторов для написания статей;
4) Развитием сайта;
5) Подбором и обработкой фото.
6) Робота с smm-planner
Навыки как smm специалиста:
· Разбор профиля + стратегия развития;
· Контент-план, сетка публикаций;
· Подготовка текстового контента: посты и stories;
· Подборка и обработка визуала;
· Размещение контента( лента, сторис);
· Медиа-план;
· Pr-продвижение (блогеры, взаимный pr)
· Таргетинг;
· Мониторинг вовлеченности;
· Аналитика и отчет.
Буду рада если моя кандидатура вам подойдет.