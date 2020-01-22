SMM

Меня зовут Cофия. Хотела бы предложить свою кандидатуру какудаленного специалиста.

Более 4-х лет работала контент-менеджером на различных сайтах фриланса.

Последние пол года работаю smm специалистом.

Навыки контент-менеджера:

1)Создание контент-планов для соц сетей;

2) Составлением ТЗ для авторов;

3) Отбор авторов для написания статей;

4) Развитием сайта;

5) Подбором и обработкой фото.

6) Робота с smm-planner

Навыки как smm специалиста:

· Разбор профиля + стратегия развития;

· Контент-план, сетка публикаций;

· Подготовка текстового контента: посты и stories;

· Подборка и обработка визуала;

· Размещение контента( лента, сторис);

· Медиа-план;

· Pr-продвижение (блогеры, взаимный pr)

· Таргетинг;

· Мониторинг вовлеченности;

· Аналитика и отчет.

Буду рада если моя кандидатура вам подойдет.