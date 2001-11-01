sophiemegane

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

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Графические пакеты: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, Corel Painter, Image Ready.

Языки программирования: HTML, CSS, JavaScript, ActionScript, PHP/MySQL. А также Ajax – на начальном уровне (изучаю).

Дополнительно: Трехмерное моделирование в 3D Studio Max, Maya, Corel Bryce.

Отличное знание композиции, основных техник живописи и графики.

ОБРАЗОВАНИЕ

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Университет Технологии и Дизайна (СПбГУТД)

Год окончания: 2006

Факультет: Дизайна

Специальность: Графический дизайн

• Диплом

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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Higher School of Design Practice (Москва)

В настоящий момент продолжаю обучение

Направление: Master Course: Distance Graphic & Communication Design

RealTime School (Москва)

Дата окончания: октябрь 2004

Направление: Flash MX. ActionScript: Углублённое программирование.

• Диплом школы

• Certificate Macromedia Authorized Training Program

Международная Академия Образования Взрослых (Санкт-Петербург)

Дата окончания: март 2003

Направление: IT-технологии

Специальность: Web-дизайнер

• Диплом с отличием

• Certificate of completion

НОУ “Импульс” (Санкт-Петербург)

Дата окончания: март 2002

Специальность: Web-дизайнер

• Свидетельство об окончании

Художественная школа при "Арт-салоне" (Жуковский)

Продолжительность: с 1992 по 2000

Направление: живопись, графика

• Диплом с отличием

ОПЫТ РАБОТЫ

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03.2005 – наст. момент Freelance-дизайнер.

12.2003 – 03.2005

Дизайн-студия "Soline" (Санкт-Петербург)

Должность: Ведущий дизайнер

Обязанности: разработка дизайна веб-сайтов, баннеров, полиграфической продукции, Flash-презентаций; вёрстка, иногда - программирование на PHP; трёхмерное моделирование.

09.2003 - 11.2003

Дизайн-студия "Intercode" (Санкт-Петербург)

Должность: дизайнер

Обязанности: разработка дизайна веб-сайтов, баннеров, полиграфической продукции, CD-презентаций; верстка, иногда - программирование на PHP.

02.2003 - 08.2003

ИК "Петросоюз" (Санкт-Петербург)

Должность: дизайнер

Обязанности: поддержка корпоративного сайта, дизайн сайтов для дочерних компаний, верстка, дизайн печатной продукции, упаковок, этикеток.

11.2001 – 02.2003

Частные услуги по дизайну (сайты, флаеры, афиши, визитные карточки, обложки).

Так же сотрудничала на непостоянной основе со студиями NevaStudio, Astra Media Group, Brutto, Макромир, PrometSoft, Falk AG eSolutions и др.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

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Французский

На уровне носителя

Diplome Approfondi de Langue Francaise

Английский

Разговорный, технический

Программа средней школы с углубленным изучением английского языка

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По Вашей просьбе готова предоставить рекомендации с мест обучения и работы.