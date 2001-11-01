sophiemegane

Megane Sophie sophiemeganesophiemegane
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
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Графические пакеты: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia Flash, Corel Painter, Image Ready.
Языки программирования: HTML, CSS, JavaScript, ActionScript, PHP/MySQL. А также Ajax – на начальном уровне (изучаю).
Дополнительно: Трехмерное моделирование в 3D Studio Max, Maya, Corel Bryce.
Отличное знание композиции, основных техник живописи и графики.
ОБРАЗОВАНИЕ
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Университет Технологии и Дизайна (СПбГУТД)
Год окончания: 2006
Факультет: Дизайна
Специальность: Графический дизайн
• Диплом
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Higher School of Design Practice (Москва)
В настоящий момент продолжаю обучение
Направление: Master Course: Distance Graphic & Communication Design
RealTime School (Москва)
Дата окончания: октябрь 2004
Направление: Flash MX. ActionScript: Углублённое программирование.
• Диплом школы
• Certificate Macromedia Authorized Training Program
Международная Академия Образования Взрослых (Санкт-Петербург)
Дата окончания: март 2003
Направление: IT-технологии
Специальность: Web-дизайнер
• Диплом с отличием
• Certificate of completion
НОУ “Импульс” (Санкт-Петербург)
Дата окончания: март 2002
Специальность: Web-дизайнер
• Свидетельство об окончании
Художественная школа при "Арт-салоне" (Жуковский)
Продолжительность: с 1992 по 2000
Направление: живопись, графика
• Диплом с отличием
ОПЫТ РАБОТЫ
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03.2005 – наст. момент Freelance-дизайнер.
12.2003 – 03.2005
Дизайн-студия "Soline" (Санкт-Петербург)
Должность: Ведущий дизайнер
Обязанности: разработка дизайна веб-сайтов, баннеров, полиграфической продукции, Flash-презентаций; вёрстка, иногда - программирование на PHP; трёхмерное моделирование.
09.2003 - 11.2003
Дизайн-студия "Intercode" (Санкт-Петербург)
Должность: дизайнер
Обязанности: разработка дизайна веб-сайтов, баннеров, полиграфической продукции, CD-презентаций; верстка, иногда - программирование на PHP.
02.2003 - 08.2003
ИК "Петросоюз" (Санкт-Петербург)
Должность: дизайнер
Обязанности: поддержка корпоративного сайта, дизайн сайтов для дочерних компаний, верстка, дизайн печатной продукции, упаковок, этикеток.
11.2001 – 02.2003
Частные услуги по дизайну (сайты, флаеры, афиши, визитные карточки, обложки).
Так же сотрудничала на непостоянной основе со студиями NevaStudio, Astra Media Group, Brutto, Макромир, PrometSoft, Falk AG eSolutions и др.
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
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Французский
На уровне носителя
Diplome Approfondi de Langue Francaise
Английский
Разговорный, технический
Программа средней школы с углубленным изучением английского языка
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По Вашей просьбе готова предоставить рекомендации с мест обучения и работы.