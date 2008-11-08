5 лет проживаю в Германии. 2 года проходила обучение в сфере ресторанного бизнеса, делала практику в небольшмом испанском ресторане и в Отеле **** "Hof 18" ( Кельн). В данный момент получаю образование в сфере " Экономика и управление " . Следовательно тематика ресторанного/отельного бизнеса и все, что с этим связано, а так же экономическая сфера хорошо мне знакомы. И обычные художественные переводы.