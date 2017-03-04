sorfal

Никита sorfal

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка ботов и веб-сервисов любой сложности

Ответственный подход к оценке и реализации каждого проекта. С первого прототипа вы получите качественный продукт за счет использования современных инструментов, подходов к разработке и методологий проектирования. Все это позволит существенно сократить затраты на дальнейшее развитие и поддержку вашего продукта. Результат разработки — полностью готовое для запуска и эксплуатации приложение с подробной документацией. Мы готовы взять на себя задачи связанные с размещением продукта в интернете, его дальнейшей поддержкой и доработкой.

Разработка ботов для следующих платформ:

  • Telegram;
  • Вконтакте;
  • Viber.

Разработка веб-сервисов:

  • панели администрирования;
  • аналитические системы;
  • внутрикорпоративные системы и инструменты автоматизации;

Технологии, применяемые при разработке:

  • Языки программирования и платформы:

    • Javascript
    • Node.js
    • Python
  • Базы данных

    • PostgreSQL
    • MongoDB
  • JavaScript фреймворки:

    • Angular
    • React/Redux
    • Vue
    • Express
  • Инструменты тестирования:

    • Karma
    • Jasmine
    • Mocha/Chai/Sinon
  • Сборка и автоматизация разработки:

    • Webpack, Gulp
  • Документация, code style

    • JSDoc
    • Eslint
    • Stylelint
JavascriptPythonPostgreSQLMongoDBAngularGulpNode.jsVue.jsReact.jsRedux