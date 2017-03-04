Разработка ботов и веб-сервисов любой сложности
Ответственный подход к оценке и реализации каждого проекта. С первого прототипа вы получите качественный продукт за счет использования современных инструментов, подходов к разработке и методологий проектирования. Все это позволит существенно сократить затраты на дальнейшее развитие и поддержку вашего продукта. Результат разработки — полностью готовое для запуска и эксплуатации приложение с подробной документацией. Мы готовы взять на себя задачи связанные с размещением продукта в интернете, его дальнейшей поддержкой и доработкой.
Разработка ботов для следующих платформ:
- Telegram;
- Вконтакте;
- Viber.
Разработка веб-сервисов:
- панели администрирования;
- аналитические системы;
- внутрикорпоративные системы и инструменты автоматизации;
Технологии, применяемые при разработке:
- Языки программирования и платформы:
- Javascript
- Node.js
- Python
- Базы данных
- PostgreSQL
- MongoDB
- JavaScript фреймворки:
- Angular
- React/Redux
- Vue
- Express
- Инструменты тестирования:
- Karma
- Jasmine
- Mocha/Chai/Sinon
- Сборка и автоматизация разработки:
- Webpack, Gulp
- Документация, code style
- JSDoc
- Eslint
- Stylelint
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