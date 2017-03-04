Разработка ботов и веб-сервисов любой сложности

Ответственный подход к оценке и реализации каждого проекта. С первого прототипа вы получите качественный продукт за счет использования современных инструментов, подходов к разработке и методологий проектирования. Все это позволит существенно сократить затраты на дальнейшее развитие и поддержку вашего продукта. Результат разработки — полностью готовое для запуска и эксплуатации приложение с подробной документацией. Мы готовы взять на себя задачи связанные с размещением продукта в интернете, его дальнейшей поддержкой и доработкой.

Разработка ботов для следующих платформ:

Telegram;

Вконтакте;

Viber.

Разработка веб-сервисов:

панели администрирования;

аналитические системы;

внутрикорпоративные системы и инструменты автоматизации;

Технологии, применяемые при разработке: