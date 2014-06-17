soro4inskaya07

Елена soro4inskaya07

 
36 летКазахстан/Павлодар
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Уникальный дизайн только с CSS/ верстка резинового, адаптивного сайта

Разработка уникального дизайна и верстка сайта с использованием только CSS профессиоанально, где необходимо - прорисовывание элементов в векторной программе Illustrator. Создание библиотеки материалов, разработка конструкторов интерьера для сайтов, создание полностью функционирующего сайта от визитки до сайта-магазина. Делаю резиновые сайты, адаптивные, для мобильных устройств и планшетов.

Верстка сайтаCSSIllustrator
Портфолио
Иконки и Пиксель-арт
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от $5
от 1 дня
#820
Презентации
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1005
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4299