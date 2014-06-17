Уникальный дизайн только с CSS/ верстка резинового, адаптивного сайта

Разработка уникального дизайна и верстка сайта с использованием только CSS профессиоанально, где необходимо - прорисовывание элементов в векторной программе Illustrator. Создание библиотеки материалов, разработка конструкторов интерьера для сайтов, создание полностью функционирующего сайта от визитки до сайта-магазина. Делаю резиновые сайты, адаптивные, для мобильных устройств и планшетов.