Уникальный дизайн только с CSS/ верстка резинового, адаптивного сайта
Разработка уникального дизайна и верстка сайта с использованием только CSS профессиоанально, где необходимо - прорисовывание элементов в векторной программе Illustrator. Создание библиотеки материалов, разработка конструкторов интерьера для сайтов, создание полностью функционирующего сайта от визитки до сайта-магазина. Делаю резиновые сайты, адаптивные, для мобильных устройств и планшетов.
Портфолио
- Фитнесс клуб Fly fitness103 просмотра
Иконки и Пиксель-арт
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Презентации
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Дизайн сайтов
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