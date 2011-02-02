sorok7

Гость sorok7

 
41 годУзбекистан/Ташкент
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

>>Контакты:

ICQ: 340925283

Email: [email protected]

>> Навыки:

Администрирование СУБД Oracle

Администрирование Windows

Постановка и анализ задач

>> Программирование:

Oracle PL/SQL

Oracle Application Express

MS SQL Transact-SQL

SQL

MySql

PHP

JavaScript

CSS

>> Участие в проектах:

Электронный документооборот.

Автоматизация процесса составления схем взаиморасчётов между

хозяйствующими субъектами.

Управление бизнес-процессами.

Веб магазин.

Учет и планирование работы литейного производства.

Внедрение модуля ERP системы на базе СУБД Oracle.

>> Личные качества:

Аналитический склад ума, работоспособность, целеустремленность,

обязательность, настойчивость, способность к прогнозированию.

PHPJavascriptMySQLOracleCSS