>>Контакты:
ICQ: 340925283
Email: [email protected]
>> Навыки:
Администрирование СУБД Oracle
Администрирование Windows
Постановка и анализ задач
>> Программирование:
Oracle PL/SQL
Oracle Application Express
MS SQL Transact-SQL
SQL
MySql
PHP
JavaScript
CSS
>> Участие в проектах:
Электронный документооборот.
Автоматизация процесса составления схем взаиморасчётов между
хозяйствующими субъектами.
Управление бизнес-процессами.
Веб магазин.
Учет и планирование работы литейного производства.
Внедрение модуля ERP системы на базе СУБД Oracle.
>> Личные качества:
Аналитический склад ума, работоспособность, целеустремленность,
обязательность, настойчивость, способность к прогнозированию.