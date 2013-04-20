основные навыки: владения фото техникой,качественная ретушь фото, владение графическими редакторами, владение основными понятиями веб дизайна, дизайнерские способоности, опыт мультипликации, умение фотографировать, возможность наполнения сайта контентом.
Портфолио
- Без названия105 просмотров
- Без названия127 просмотров
- Без названия113 просмотров
- Без названия115 просмотров
- Без названия101 просмотр
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#325
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1255
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#1377
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#1761
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2632
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2670
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#3581