sorokatania

В связи со спецификой жизни (я очень много путешествую), в данный момент могу выполнять работу лишь удаленную. Не смотря на то, что у меня два высших образования (экономика: магистр и финансы: бакалавр), уже около 5-ти лет я работаю фрилансером (копирайтером). Ранее сотрудничала лишь с англоязычными компаниями (по многим причинам), так как владею английским в совершентсве. Сейчас решила расширить сферу своей деятельности и на русскоязычные компании.

Сфера моих профессиональных и личностных интересов настолько обширная, что проще перечислить, на какую тематику я обычно писать не берусь: программирование, бух. учет и квантовая физика. Моей настоящие страстью является экономика и финансы, анализ и сбор данных, путешествия, культура, спорт и развлечения.

В данный момент готова работать на полную ставку, и буду рада долгосрочному сотрудничеству.

В случае возникновения каких-либо вопросов, буду рада ответить. Также, по запросу, вышлю свое резюме, так как описать тут весь мой опыт работы и полученное мною образование невозможно.

С уважением,

Татьяна