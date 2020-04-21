sorokinadv

﻿Меня зовут Сорокина Дарья, мне 19 лет, студентка последнего курса МТКП МГТУ им. Н. Э. Баумана (специальность «Прикладная информатика»). Если меня попросят описать себя, то я скажу так: активная, целеустремлённая, имею активную жизненную позицию, увлекаюсь иностранными языками, гаджетами, различного рода дизайном и благотворительной деятельностью. На данный момент владею разговорный английским, а так же начинаю изучение чешского языка. Имею опыт работы в сети магазинов косметики (консультант), опыт работы с документами (ведение документации), а так же уже несколько лет участвую в работе приёмной кампании своего учебного заведения (приём и консультирование абитуриентов по профессиям и обучению).