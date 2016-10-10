sorokinmikhail

Здравствуйте, уважаемые заказчики.

Спасибо, что заглянули на мою страничку

Предлагаю красивый, аккуратный дизайн полиграфической продукции, баннеры, плакаты, вывески, указатели, растяжки, витрины и т.д. — всех видов и размеров.

Что я делаю:

фирменный стиль (разрабатываю на основе уже готового логотипа)

дизайн и верстка полиграфической продукции (визитки, флаера, буклеты, каталоги, календари, меню и т. д.)

дизайн наружной рекламы (билборды, баннера, вывески, стрелочки-указатели и т.д.)

• Прайса с расценками нет, все условия обсуждаемы

На цену влияют: пожелания, кол-во разрабатываемых вариантов, сложность исполнения, кол-во страниц и т.д.

Также, на цену влияет готовность заказчика: чем подробнее изложены все пожелания и чем больше предоставлено информации, тем больше будет скидка.

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• Бриф заполнять не прошу

Принимаю задание в любом доступном и удобном для заказчика письменном виде, лишь бы это было понятно и четко сформулировано (желательно, с примерами).