sorokousov

Разработка простых скриптов и полноценных приложений любой сложности на языке Python.

Работаю на фрилансе с лета 2018 года после переезда в Италию. В данный момент это мой основной заработок и я посвящаю ему всё своё время. В свободное время разбираюсь с машинным обучением и нейросетями. Ниже я перечислил свои знания языков по 5 бальной системе)

Python3 - 4

Начал изучение после того, как бросил учить Java в середине лета 2018. В данный момент является моим основным и любимым языком. Знаю большинство популярных фреймворков(в т.ч. Django, Flask, CherryPy) для построения веб приложений, и различных библиотек. Когда то начинал учить PHP для веб бэка, сейчас понимаю, что питон в разы превосходит своего конкурента по удобству и функционалу.

SQL - 4

MySql, Sqlite, PostgreSQL. С базами работаю без подсказок. Первое знакомство с SQL году в 2012, когда отчаяно пытался совмещать работу и изучение PHP.

HTML - 3, CSS - 3, JS - 2+

Никогда не питал чувств к этим языкам, но без них увы никуда в нашем деле. Знаю на достаточном уровне чтобы не потеряться и разобраться в кратчайшие сроки.

Java - 2

Начал изучать в конце 2017 года. Очень надоело горбатиться на работе и решил совершить ещё одну попытку и уйти в программисты. Язык достаточно интересный, но работать с ним нужно в команде. Поэтому летом следующего года я решил его оставить в пользу Python.

C++ - 1+

Начал изучение летом 2019. Цель, расширить кругозор и любознательность.