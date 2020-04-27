Маркетинг любой сложности, а главное - качественно!Если вы заинтересовались моей помощью, а я готов эту помощь оказать, то я обязательно должен рассказать о себе подробнее
Меня зовут Айрат и мне 19 лет!
Я трудолюбивый молодой человек, постоянно тянущийся к новому опыту и знаниям.
Заканчиваю в этом году среднее профессиональное образование по специальности программист-техник.
Окончил курсы маркетолога на портале:
1! GeekBrains.(mail.ru)
2! SkillBox.
3! Skvot.
Работаю в самой крутой digital-студии M-ARTs (https://vk.com/m_arts_land)
Я достаточно опытен, чтобы взяться за ваш проект!
Что умею и могу ?
- Контекстная реклама - яндекс,google.
- SEO-оптимизация, SEO-продвижение.
- Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи.
- Копирайт, рерайт, введение/ассистирование блога, создание продающих постов.
Креатив во всем. Аналитика и цифры - мои лучшие друзья. Быстрое и качественное исполнение. P.S. Абсолютно к любой задаче подхожу очень ответственно, будь до бюджет в 10$ или в 1500$
Моя главная задача - чтобы любой клиент остался довольным и мы смогли продолжить работу в будущем!
Напишите мне:
Почта: [email protected]