Маркетинг любой сложности, а главное - качественно!

Если вы заинтересовались моей помощью, а я готов эту помощь оказать, то я обязательно должен рассказать о себе подробнее

Меня зовут Айрат и мне 19 лет!

Я трудолюбивый молодой человек, постоянно тянущийся к новому опыту и знаниям.

Заканчиваю в этом году среднее профессиональное образование по специальности программист-техник.

Окончил курсы маркетолога на портале:

1! GeekBrains.(mail.ru)

2! SkillBox.

3! Skvot.

Работаю в самой крутой digital-студии M-ARTs (https://vk.com/m_arts_land)

Я достаточно опытен, чтобы взяться за ваш проект!

Что умею и могу ?

Контекстная реклама - яндекс,google.

SEO-оптимизация, SEO-продвижение.

Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи.

Копирайт, рерайт, введение/ассистирование блога, создание продающих постов.

Креатив во всем. Аналитика и цифры - мои лучшие друзья. Быстрое и качественное исполнение. P.S. Абсолютно к любой задаче подхожу очень ответственно, будь до бюджет в 10$ или в 1500$

Моя главная задача - чтобы любой клиент остался довольным и мы смогли продолжить работу в будущем!

Напишите мне:

Почта: [email protected]

VK: https://vk.com/id589923125