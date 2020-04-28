Креативные иллюстрации и векторная графика, монтаж видео, дизайн
Я студент технического вуза, выполняю работы в:
Рисование и иллюстрирование Adobe Illustrator, Adobe Photoshop;
Моделирование и 3D в ZBrush;
Создание дизайнов Figma;
Создание видеоклипов, монтаж в Sony Vegas;
Обработка данных в Origin;
Создание макетов презентаций, визиток, буклетов, баннеров, плакатов в MS Office (Word, Excel, Power Point), Canva;
Написание простых программ на Python;
Редактирование и перевод текстов (EN).
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