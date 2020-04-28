sosha

Александра sosha

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Креативные иллюстрации и векторная графика, монтаж видео, дизайн

Я студент технического вуза, выполняю работы в:

Рисование и иллюстрирование Adobe Illustrator, Adobe Photoshop;

Моделирование и 3D в ZBrush;

Создание дизайнов Figma;

Создание видеоклипов, монтаж в Sony Vegas;

Обработка данных в Origin;

Создание макетов презентаций, визиток, буклетов, баннеров, плакатов в MS Office (Word, Excel, Power Point), Canva;

Написание простых программ на Python;

Редактирование и перевод текстов (EN).