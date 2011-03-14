soskowskih

Вибраторы глубинные, виброоборудование и деревообрабатывающие станки предла

Высококачественное виброоборудование позволяет значительно упростить строительные процессы, обеспечив их безупречное выполнение. Одним из лучших производителей оборудования, необходимого для строительства, является «Вибрострой». На сегодняшний день «Вибрострой» выпускает: * Вибраторы площадочные; * Вибраторы глубинные; * Виброоборудование (виброрейки, виброплощадки); * Вибростолы; * Станки деревообрабатывающие. Продукция «Вибрострой» имеет высокое качество и сертифицирована в головном Российском органе по сертификации данного вида продукции АНО «РЭМС». РОСС RU. 0001. 11МЕ77. (495) 571-92-73. г. Химки Московской области. Сертификаты подтверждаются ежегодно. Мы предлагаем Вам приобрести лучшее оборудование и будем рады, если Вы станете нашим клиентом!