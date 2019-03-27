sotovikam

Алексей Попов sotovikam

 
38 летРоссия/Киров
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Внутренняя доработка

    $30

    1. Баг При оформлении заказа и нажатии на кнопку заказать, происходит создание записи в истории заказав https://like.ac/history Но: -1 Если стоимость заказа в 1,5 раза выше чем баланс на ismm  -2 Или услуга по которой происходит оформление на Ismm отключена -3 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание смм сервиса

    Здравствуйте! Необходимо создание смм сервиса На главной странице  должна быть краткая информация по сервису, как на [url=https://nakrutka.cc/]nakrutka.cc/[/url] .  Функционал сайта схож с  [url=https://nakrutka.cc/]nakrutka.cc[/url]   Пример лк  [url=https://nakrutka.cc/login.php?referr=434488]nakrutka.cc[/url] По лк должна быть возможность заказа услуги [url=https://monosnap.com/file/7vzdSu0JfHFryT4qln3OudNTz11rHH]monosnap.com/file/7vzdSu0...[/url] , оплаты через платежную систему (укажите какую) [url=https://monosnap.com/file/QyhOSi1Gyl9TmwEQKQWHKMTFjSQUbk]monosnap.com/file/QyhOSi1...[/url] , оплаченные деньги показываются в лк [url=https://monosnap.com/file/IuriHWfn4sovgTU1SFGOJLVomHO0gf]monosnap.com/file/IuriHWf...[/url] и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
vipgroupkg
Александр 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов(-1)
$30
10 баллов
5 лет назад
Внутренняя доработка
Оперативная обратная связь, мгновенная проверка задания, приятное общение. Рекомендую как отличного заказчика и надеюсь на повторное сотрудничество)
Cпасибо за работу. Задание выполнено четко по тз. Рекомендую
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