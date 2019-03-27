1. Баг При оформлении заказа и нажатии на кнопку заказать, происходит создание записи в истории заказав https://like.ac/history Но: -1 Если стоимость заказа в 1,5 раза выше чем баланс на ismm -2 Или услуга по которой происходит оформление на Ismm отключена -3 ...