soul_production

Здравствуйте! Мы soul media production -продюсерский центр. Занимаемся раскруткой брендов, интернет-магазинов и личныхаккаунтов. Исполнители: Уварова Анна, Еркина Ангелина Функционал: • Анализдействующего бизнеса• Продвижениебизнеса• Созданиесайтов • Созданиесоциальных платформ• Созданиеи обновление контента• Разработкастратегии развития· Создание и внедрение Автоворонки Образование: Высшее. Юридическое и экономическое. Курсы 1С.Курсы маркетологов М. Солодар. Курсы по

продвижению в социальных сетях Лилии Ниловой. Текущая занятость: 3проекта Район проживания: м. ЧеховскаяПортфолио: • https://vk.com/leva_opt• https://www.woman-fetish.com/• https://www.instagram.com/top_producthion/• https://www.instagram.com/malkovamua/• https://www.instagram.com/leo_leva/• https://www.instagram.com/lina.gotye/