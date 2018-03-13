soul_production

Анна soul_production

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Здравствуйте! Мы soul media production -продюсерский центр. Занимаемся раскруткой брендов, интернет-магазинов и личныхаккаунтов.  Исполнители:  Уварова Анна, Еркина Ангелина Функционал: •             Анализдействующего бизнеса•             Продвижениебизнеса•             Созданиесайтов •             Созданиесоциальных платформ•             Созданиеи обновление контента•             Разработкастратегии развития·        Создание и внедрение Автоворонки Образование: Высшее. Юридическое и экономическое. Курсы 1С.Курсы маркетологов  М. Солодар. Курсы по

продвижению в социальных сетях Лилии Ниловой. Текущая занятость:  3проекта Район проживания: м. ЧеховскаяПортфолио: •             https://vk.com/leva_opt•             https://www.woman-fetish.com/•             https://www.instagram.com/top_producthion/•             https://www.instagram.com/malkovamua/•             https://www.instagram.com/leo_leva/•             https://www.instagram.com/lina.gotye/