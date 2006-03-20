Образование:
1999 - 2004 Белгородский Государственный Университет
Факультет физико-математический, специальность: преподаватель информатики и английского языка
Опыт работы:
2005 - 2006 Medical Decision Logic, American Inc.
Должность: инженер-программист
Обязанности: разработка и сопровождение интернет-решений компании Medical Decision Logic; работа с командой разработчиков; разработка корпоративного веб-приложения автоматизации процесса работы медицинских сотрудников центра джонсон хопкинс (USA).
http://www.mdlogix.com/~anyone/abx/index.php
Профессиональный опыт:
MySQL администрирование, проектирование БД, Разработка и сопровождение приложений баз данных, интеграция баз данных различных форматов.
PHP разработка ОО-веб приложений
JavaScript написание толстых клиентов, валидация, логика, DOM.
HTML, CSS верстка сайтов
Photoshop создание, редактирование изображений
Ulead Gif Animator создание анимированной графики
Flash MX cоздание анимированной графики, начальные знания ActionScript