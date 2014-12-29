soulfoodia

Предприниматель, путешественник, писатель, переводчик, кондитер, фотограф...и просто Само Совершенство

Пишу лаконично и понятно на русском и английском языках. Смогу написать, например, про сложный IT-продукт так, чтобы поняла даже бабушка. Измеряю свою работу не количеством потраченного времени, а количеством заключенных сделок. Постоянно занята самообразованием. Читаю книги по психологии продаж, маркетингу и знаю , как правильно применять эти знания на практике. Веду блог или регулярно пишу для интернет-ресурсов. Знаю, что продавать нужно не товар, а решение проблемы.

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