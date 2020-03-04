Ответственный подход к качеству и срокам исполнения.

С радостью возьмусь за ретушь Ваших фото)

Мои услуги:

1. Ретушь:

общая

портретная

ретушь beauty портретов (с применением техник частотного разложения и d&b)

3. Обтравка

4. Работа со школьными альбомами:

общая ретушь

обтравка фона

верстка макета

Гарантирую деликатный и индивидуальный подход к каждому заказу. Перед началом выполнения работы готова выполнить тестовое задание.