soulframe_photo

Татьяна Сологуб soulframe_photo

 
32 годаУкраина/Кривой Рог
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ответственный подход к качеству и срокам исполнения.

С радостью возьмусь за ретушь Ваших фото)

Мои услуги:

1. Ретушь:

  • общая
  • портретная
  • ретушь beauty портретов (с применением техник частотного разложения и d&b)
2. Цветокоррекция

3. Обтравка

4. Работа со школьными альбомами:

  • общая ретушь
  • обтравка фона
  • верстка макета
5. Обработка свадебных, семейных, студийных, предметных съёмок.

Гарантирую деликатный и индивидуальный подход к каждому заказу. Перед началом выполнения работы готова выполнить тестовое задание.
Верстка макета
Портфолио