Татьяна Сологуб soulframe_photosoulframe_photo
32 годаУкраина/Кривой Рог
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ответственный подход к качеству и срокам исполнения.
С радостью возьмусь за ретушь Ваших фото)
Мои услуги:
1. Ретушь:
- общая
- портретная
- ретушь beauty портретов (с применением техник частотного разложения и d&b)
3. Обтравка
4. Работа со школьными альбомами:
- общая ретушь
- обтравка фона
- верстка макета
Гарантирую деликатный и индивидуальный подход к каждому заказу. Перед началом выполнения работы готова выполнить тестовое задание.
Портфолио
- Обтравка89 просмотров
- Цветокоррекция64 просмотра
- Свадьба63 просмотра
- Художественная ретушь85 просмотров
- Ретушь beauty портретов76 просмотров
- Сложная ретушь фото70 просмотров