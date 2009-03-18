Звукорежиссёр

Предлагаю услуги в области звукозаписи и звукового оформления. (sound

design, SFx , mixing, mastering ...)

Евгений Петрус, звукорежиссёр, тел. 8-067-2927601, 8-066-0089626.

Художественные кино-телефильмы, документальные фильмы, рекламные ролики.

Работа на площадке и в тон студии. Чистовой звук, тонировка, звуковой

дизайн, сведение. Большой опыт работы в кино(более 20 худ фильмов). Проекты "под ключ". Есть

оборудование для записи и студия для монтажа (Digidesign Protools, Steinberg

Nuendo). Фрилансер . 37 лет.

С удовольствием поработаю над вашим проектом.

С Уважением, Евгений Петрус.