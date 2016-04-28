south-juniper

Алексей south-juniper

 
35 летРоссия/Краснодар
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Качественная разработка сайтов

Качественная, быстрая, эстетичная верстка, современные технологии. На выходе в продакшн, вы получаете оптимизированный сайт(минифицированные - js, css код), оптимизированные изображения. Логичный, короткий код на js, jquery. Все это делает загрузку сайта гораздо быстрее.

Основное портфолио здесь https://www.fl.ru/users/south-juniper/

Навыки: 

- HTML5, CSS3,  

- БЭМ 

- Javascript,  jQuery

- Stylus, Gulp

- Адаптивная верстка под мобильные девайсы

- Резиновая вёрстка

- Кроссбраузерность

JavascriptHTMLCSSjQueryGulp
Портфолио