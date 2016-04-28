Качественная разработка сайтов
Качественная, быстрая, эстетичная верстка, современные технологии. На выходе в продакшн, вы получаете оптимизированный сайт(минифицированные - js, css код), оптимизированные изображения. Логичный, короткий код на js, jquery. Все это делает загрузку сайта гораздо быстрее.
Основное портфолио здесь https://www.fl.ru/users/south-juniper/
Навыки:
- HTML5, CSS3,
- БЭМ
- Javascript, jQuery
- Stylus, Gulp
- Адаптивная верстка под мобильные девайсы
- Резиновая вёрстка
- Кроссбраузерность
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Портфолио
- Landing Шоурил131 просмотр
- Визитная карточка разработчика218 просмотров
- Верстка сайта (адаптивная)132 просмотра
- Адаптивный лэндинг142 просмотра